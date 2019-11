Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Birgit Steinborn, Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Siemens, hat den Stellenabbau unter Vorstandschef Joe Kaeser kritisiert. "Der ständige Druck und die Veränderung hat viele zermürbt", sagte sie. Für problematisch hält sie etwa den geplanten Börsengang der Energiesparte im kommenden Jahr. "Faktisch gehört das Energiegeschäft mit rund 90.000 Mitarbeitern, davon 26.000 in Deutschland, dann nicht mehr zum Konzern", sagte Steinborn. "Das ist eine Zäsur für das Unternehmen, die viele Beschäftigte verunsichert." Ihr fehlt zudem die Perspektive des Konzerns. (Tagesspiegel)

HUAWEI - Die CDU will den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht von vornherein vom Aufbau des leistungsfähigen 5G-Mobilfunknetzes ausschließen. Es seien aber nur solche Ausrüster vertrauenswürdig, "die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen", heißt es in dem am Wochenende vom Parteitag gebilligten Entschluss. Dazu gehöre, "dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist". Zudem soll der Bundestag bei der Entscheidung über Huawei beteiligt werden. Das Thema ist innerhalb der CDU umstritten. (Handelsblatt S. 8)

BOSCH - Stefan Hartung, Chef der Mobilitätssparte beim weltgrößten Autozulieferer Bosch, fordert in einem Interview neuen Umgang mit den Autokonzernen und der Elektromobilität. Hartung soll in der Kernsparte die Transformation zur Elektromobilität gelingen. Doch die Autokonjunktur ist eingebrochen: Beim Personalabbau sind Gradlinigkeit und Fingerspitzengefühl gefragt. "Alle müssen Kapazitäten anpassen. Auch Bosch. Wir sind uns der Verantwortung völlig bewusst", sagte er weiter. (Handelsblatt S. 14)

VOLKSWAGEN - Jahrelang verkaufte Volkswagen sogenannte Vorserien-Fahrzeuge ohne gültige Straßenzulassung. Rechtsexperten sprechen von arglistiger Täuschung. Jetzt muss der Konzern sie zurücknehmen. Kunden fühlen sich alleingelassen. (Handelsblatt S. 16)

DEUTSCHE BAHN - Die Senkung der Mehrwertsteuer für längere Bahnfahrten droht sich zu verzögern oder ganz zu entfallen. Ebenso die Aufstockung der Entfernungspauschale für Arbeitnehmer mit langen Wegen zur Arbeit, die neue Mobilitätsprämie für Geringverdiener und die steuerliche Förderung der energetischen Haussanierung. So hat der Finanzausschuss des Bundesrates empfohlen, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. (FAZ S. 20)

TÜV SÜD - Seit dem Dammbruch in Brasilien steht der TÜV Süd in der Kritik. Jetzt erhebt Vorstandschef Axel Stepken schwere Vorwürfe gegen den Bergbaukonzern und zieht Konsequenzen für das eigene Prüfgeschäft. (FAZ S. 26)

November 25, 2019 00:33 ET (05:33 GMT)

