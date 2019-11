Die Niederländer sind in dem Sektor der Finanzdienstleistungen zwar kleiner als Wirecard, aber ziehen Vorteile daraus, dass Wirecard infolge neuer Probleme und Gerüchte vielleicht doch etwas Mühe hat, die Kundschaft auszubauen. Adyen ist gemessen am Börsenwert etwa zwei Drittel von Wirecard, aber im wesentlichen gleich rentabel, gemessen an der Marge. Es lohnt sich deshalb, zweigleisig zu fahren: Reduzierung von Wirecard und Aufbau einer Alternative in Adyen.



