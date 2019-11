ZEAL Network SE: Wieder zwei EuroJackpot-Millionäre bei Lotto24 und Tipp24 DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Sonstiges ZEAL Network SE: Wieder zwei EuroJackpot-Millionäre bei Lotto24 und Tipp24 25.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wieder zwei EuroJackpot-Millionäre bei Lotto24 und Tipp24 (Hamburg, 25. November 2019) Wie schon in der Vorwoche haben zwei Kunden der ZEAL-Gruppe, dem führenden deutschen Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet, in der Freitagsziehung der europäischen Lotterie EuroJackpot vom 22. November 2019 mit fünf richtigen Zahlen und einer der beiden Eurozahlen zwei von acht europaweiten Treffern in der Gewinnklasse zwei erzielt und können sich jeweils über 2,9 Millionen Euro freuen. Der 59-jährige Lotto24-Kunde ( Lotto24.de) aus Brandenburg war hierbei mit seinem Dauerschein erfolgreich, während die 39-jährige Tipp24-Kundin ( Tipp24.com) aus Baden-Württemberg auf Einzelziehungen setzte. Beiden fehlte nur die Eurozahl "3" zum ganz großen Gewinn. "Es macht uns stolz und glücklich, dass wir in zwei aufeinanderfolgenden EuroJackpot-Ziehungen jeweils zwei Lotto24- und Tipp24-Kunden zu Millionären machen konnten", so Dr. Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender der ZEAL Network SE. "Im spannenden und kontinuierlich wachsenden Online-Lotterievermittlungsgeschäft mit zwei starken Marken vertreten zu sein, lässt uns zudem sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken." Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme durch die ZEAL Network SE ist die Lotto24 AG seit dem 14. Mai 2019 Teil der ZEAL-Gruppe. Im Zuge des am 15. Oktober 2019 erfolgten Geschäftsmodellwechsels wurde auch die bisherige Zweitlotterie Tipp24 wieder in das in Deutschland erlaubte Lotterievermittlungsgeschäft überführt, so dass jackpotbedingte Gewinnauszahlungen zu Lasten der ZEAL-Gruppe ab diesem Tag entfallen. Lotto24 und Tipp24 sind offizielle Partner des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB). Über die ZEAL Network SE: Die ZEAL Network SE, der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet, ist eine Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die im Wesentlichen unter den Marken Lotto24.de und Tipp24.com Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften vermittelt und hierfür eine Vermittlungsprovision erhält. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. 1999 als Tipp24 SE in Deutschland gegründet, startete ZEAL zunächst als Lotterievermittler durch. 2005 ging die damalige Tipp24 AG als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Nachdem die Gruppe 2009 den Fokus von der Lotterievermittlung hin zum Zweitlotteriegeschäft und wenig später den Firmensitz nach London verlegte, wurde sie im November 2014 in ZEAL Network SE umbenannt. Im Mai 2019 übernahm ZEAL die Lotto24 AG, überführte die Zweitlotterie Tipp24 im Oktober 2019 wieder in das deutsche Vermittlungsgeschäft und verlegte im gleichen Monat den Firmensitz zurück nach Deutschland. Kontakt: Frank Hoffmann Investor Relations Manager T: +49 (0)40 808141-123 frank.hoffmann@zealnetwork.de --------------------------------------------------------------------------- 25.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Valentinskamp 70 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 808141-123 Fax: +44 (0)203 739-7099 E-Mail: frank.hoffmann@zealnetwork.de Internet: www.zealnetwork.de ISIN: DE000ZEAL241 WKN: ZEAL24 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 920317 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 920317 25.11.2019 ISIN DE000ZEAL241 AXC0041 2019-11-25/07:30