SFC Energy: Axsera wird neuer Partner für EFOY Pro Brennstoffzellen für nordamerikanischen Telekommunikationsmarkt DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges SFC Energy: Axsera wird neuer Partner für EFOY Pro Brennstoffzellen für nordamerikanischen Telekommunikationsmarkt 25.11.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: Axsera wird neuer Partner für EFOY Pro Brennstoffzellen für nordamerikanischen Telekommunikationsmarkt - EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen sichern als Stromquelle den hochzuverlässigen Betrieb netzferner Telekommunikationsanwendungen. - Axsera wird die EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen zum Betrieb kritischer netzferner Anlagen in seinem umfassenden nordamerikanischen Telekommunikationsnetzwerk verkaufen. Brunnthal/München, Deutschland, 25. November 2019 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Axsera Inc., Montreal, Kanada, zur Kommerzialisierung von EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen für Telekommunikationsanwendungen in ganz Nordamerika unterzeichnet. Axsera, ein etablierter und hervorragend vernetzter Anbieter von technischen Dienstleistungen und netzfernen Telekommunikationssystemen, wird die EFOY Pro Lösungen als hochzuverlässige, autarke Stromversorger für kritische netzferne Telekommunikationsanlagen in Kanada und den USA vertreiben. Die EFOY Pro Lösungen sichern zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter den zuverlässigen Betrieb der Anlagen fern vom Netz. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung integriert Simark die robuste EFOY Pro Brennstoffzelle in eine große Bandbreite schlüsselfertiger vollautomatischer, autarker und hochzuverlässiger EFOY Pro Lösungen für die Kunden von Axsera. Weitere Informationen zu den EFOY Pro Energielösungen sowie Anwendungsbeispiele wie das EFOY ProCabinet sind abrufbar unter efoy-pro.com. "Telekommunikationssysteme müssen rund um die Uhr zuverlässig funktionieren. Dazu brauchen sie unterbrechungsfreien Strom. In der Vergangenheit mussten Betreiber einen enormen Logistikaufwand und beträchtliche Investitionskosten in Kauf nehmen, um sicherzustellen, dass an ihren Betriebsorten der Strom nie ausging", sagt Mike Di Palma, Vice President Sales bei Axsera. Inc. "Dank der EFOY Pro Lösungen sind unsere Kunden diese Sorgen nun los. Die EFOY Pro Lösungen sind vollkommen autark, wetterunabhängig und liefern bis zu zwölf Monate Stromautarkie. Dies erspart den Betreibern teure Vor-Ort-Einsätze für Batteriewechsel oder Generatorwartung. Und es gibt einen weiteren Nutzen, den unsere Kunden schätzen: Die EFOY Pro Lösungen sind umweltfreundlich. Dies ist ein entscheidendes Kriterium in unberührter Natur und Naturschutzgebieten." "Unsere EFOY Pro Lösungen werden immer mehr zum Maßstab für zuverlässigen netzfernen Strom in zahlreichen Industriezweigen wie Sicherheit, Öl & Gas sowie Telekommunikation, in denen Stromverfügbarkeit ein kritischer Faktor ist", sagt Martin Curtis, Managing Director von Simark Controls und President Oil & Gas bei SFC Energy. "Es gibt drei Gründe für ihren wachsenden Erfolg: Sie können für 100 % zuverlässige Stromverfügbarkeit flexibel an selbst anspruchsvollste Anwendungsbedürfnisse angepasst und hybridisiert werden. Sie sind über lange Zeiträume vollkommen autark und ermöglichen so beträchtliche Kosten- und Logistikeinsparungen. Und sie bieten ultimative Umweltfreundlichkeit und unterstützen Betreiber bei der Einhaltung der Umweltgesetze." SFC Energy zeigt seine Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für Telekommunikationsanwendungen auf der PMRExpo, der europäischen Leitmesse für sichere Kommunikation. Die Messe findet vom 26.-28. November in Köln statt. Der Stand von SFC Energy ist in Halle 10.2, Stand FZG6. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Öl & Gas, Clean Energy & Mobility, Industrie und Verteidigung & Sicherheit unter sfc.com und efoy-pro.com. Informationen zu Axsera unter axsera.com. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributions-Lösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada. Zu Axsera Inc. Axsera, Montreal, Kanada, ist ein etablierter Anbieter von technischen Dienstleistungen, Telekommunikations- und Netzfernsystemen für Unternehmen und Telekom-Dienstleister. Axsera liefert Ingenieurs-, Kundendienst- und Systemintegrationsleistungen für Funknetzwerke sowie netzunabhängige Stromversorgungslösungen für industrielle Netzfernanwendungen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören große Telekommunikationsanbieter und Industrieunternehmen, z. B. Stromversorger, Pipeline-Betreiber und Bahnunternehmen, in Kanada und Übersee. Mit den Axsera Workforce Solutions bietet das Unternehmen Technologieunternehmen und Netzwerkbetreibern in Kanada und den USA Outsourcing-Lösungen für den technischen Außendienst an. SFC Pressekontakt: Ulrike Bienert-Loy Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: www.crossalliance.de Axsera Press Contact: Fernando Donoso Axsera Inc Tel. +1 514 337 0667 Email: info@axsera.com Web: www.axsera.com --------------------------------------------------------------------------- 25.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 920311 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 920311 25.11.2019 ISIN DE0007568578 AXC0042 2019-11-25/07:30