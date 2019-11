The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.11.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2084497705 FRESE.MED.CARE MTN 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2084510069 FRESE.MED.CARE MTN 19/23 BD02 BON EUR N

CA 43BA XFRA GB00BKDM7X41 BBA AVIATION PLC LS-,3720 EQ00 EQU EUR N

CA JPNE XFRA LU1646360542 MUL-LYX. JPX-NI.400 DEODH EQ00 EQU EUR Y

CA 3TKA XFRA MHY8565N3002 TEEKAY TANKERS P.R.S.-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0S6 XFRA US1567271093 CERENCE INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR Y

CA 3QT XFRA US83406B2007 SOFTW.ACQ.GR.UT(1A+1/2WT) EQ00 EQU EUR N

CA SLMG XFRA IE00BKP5L730 ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH EQ01 EQU EUR Y