FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AU000000BAU9 BAUXITE RESOURCES LTD

RM6 XFRA US59870L1061 MILACRON HLDGS DL-,001