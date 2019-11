Die Generalversammlung fand am Wochenende statt. Der Streit um den Trainer Favre geht für Experten zu weit und ist zu emotional geführt, aber ignorieren kann man es nicht. BVB-Chef Watzke sagte es sehr klar: Fußball ist so gut wie die Ergebnisse stimmen. Der neue Vertrag mit Puma bringt voraussichtlich 250 Mio. Euro ein. Der Marktwert von BVB bewegt sich im Schnitt um 800 Mio. Euro für das Gesamtkapital, wovon nur die Vorzüge ohne Stimmrecht an der Börse notieren. Es halten sich immer wieder die Gerüchte: Wer schafft es, über eine wichtige Position in den Vorzügen mit einer aktiven Investorenstrategie (meist Erpressung) Einfluss auf BVB zu gewinnen? Aktienrechtlich ist es unmöglich, aber aktivistische Investoren können heute auch auf anderem Wege Druck aufbauen. Bei 8 bis 8,20 Euro ist BVB deshalb eine Wette.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV