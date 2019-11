Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das stabile Umsatzwachstum des Halbleiterkonzerns werde von einem hohen Auftragsbestand genährt, schrieb Analyst Mark Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schlechtere Margenentwicklung dürfte sich ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/20 bessern./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2019 / 21:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004