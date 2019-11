Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts005/25.11.2019/08:00) - Die Firma GIGANT blickt auf nahezu 100 erfolgreiche Jahre im Verpackungsgewerbe zurück. In den frühen Jahren vertrieb man Schnüre, Garne und Seile. Nach und nach erweiterte die Familie Seisl das Angebot um Verpackungsprodukte wie Kartonagen, Klebebänder oder Umreifungsbänder. Im Zuge einer Fusion entstand der Unternehmensname GIGANT. Zum Handel mit Verpackungsmaterialien kam der Aufbau eines umfangreichen Angebots an Verpackungsmaschinen. Damit kann GIGANT heute hochmoderne Verpackungsanlagen für ihre Kunden anbieten. Auf Basis dieser Erfahrung und des breiten Sortiments, wurde das Unternehmen ein wesentlicher Player in der Welt der Verpackung. In einer Zeit, in der der Umweltschutz immer wichtiger wird entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zur Reduktion des Verpackungsvolumens und zum Sparen von Ressourcen. Einsatz von recyclingfähigen Materialen, nachwachsende Rohstoffe, biobasiertem Kunststoff, biologisch abbaubarem Kunststoff - es geht um die Balance zwischen Umwelt-, Produktschutz und Funktionalität. Die neuen Geschäftsführer Adlbrecht und Koglbauer legen den Fokus auf die ständige und erfolgreiche Suche nach neuen alternativen Verpackungsmaterialen und Verpackungsverfahren, um den Kunden von GIGANT Verpackungstechnik GmbH auch in Zukunft einen hoch kompetenten und zufriedenstellenden Service zu bieten und weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein. Über GIGANT Verpackungstechnik GmbH Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Komplettdienstleister für Produkt-, Transport- und Schutzverpackungen hat sich GIGANT Verpackungstechnik GmbH auf die Optimierung von Verpackungsprozessen spezialisiert. Das in Wien ansässige Unternehmen arbeitet mit den neuesten Verpackungsstandards und konzipiert maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden. Mit 60 Mitarbeitern gewährleistet Gigant flächendeckende Beratung und optimalen Kundenservice. http://gigant.at (Ende) Aussender: GIGANT Verpackungstechnik Ges.m.b.H. Ansprechpartner: Claudia Ratzenberger Tel.: +43 1 610 69 E-Mail: marketing@gigant.at Website: www.gigant.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191125005

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 02:00 ET (07:00 GMT)