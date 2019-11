Die Aktie von BASF befindet sich nach den kräftigen Kursanstiegen seit August aktuell noch in der Konsolidierungsphase. Man könnte fast sagen, bei den Anteilscheinen des Chemieriesen herrscht in gewisser Weise Stillstand. Dafür wurde im operativen Geschäft nun ein strategisch wichtiger Schritt in Angriff genommen.Der Chemiekonzern BASF hat am Samstag den Startschuss für den Bau eines neuen großen Produktionsstandortes in Südchina mit einem Investitionsvolumen von zehn Milliarden US-Dollar gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...