flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD gab am Freitag und um die ...

Das Währungspaar EUR/USD gab am Freitag und um die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde etwas nach. Das Währungspaar setzte seine Korrekturbewegung in Richtung der runden Marke von 1,1000 fort. Lagarde forderte in ihrer Rede am Freitag mehr Glauben in Bezug auf die europäische Wirtschaft ein. Die Länder der Eurozone müssen mehr für ihr jeweiliges Wachstum tun und auch die öffentlichen Investitionen anschieben. Bezüge zur Geldpolitik waren in ihrer ersten Rede rar bis gar nicht vorhanden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 21. Oktober 2019 bei 1,1180 bis zum jüngsten Tief des 14. November 2019 bei 1,0989, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 1,1034/1,1062/1,1085/1,1107/1,1135 und 1,1180 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,0989, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0961/1,0944/1,0916 und 1,0871 in Betracht.

