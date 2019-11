Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC enthielt einige "Hingucker".Zum einen markierte die Anzahl offener Kontrakte, der sogenannte Open Interest, zum zweiten Mal in Folge ein Rekordhoch. In der Woche zum 19. November war ein Plus von 708.500 auf 719.200 Kontrakte (+1,5 Prozent) registriert worden. Als erheblich interessanter erwies sich allerdings der gestiegene Optimismus großer Terminspekulanten ((Non-Commercials). Deren Netto-Long-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...