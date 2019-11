Netfonds AG: Zwischenmitteilung zu Q1- Q3/2019: Zweistelliges Wachstum nach 9 Monaten DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Netfonds AG: Zwischenmitteilung zu Q1- Q3/2019: Zweistelliges Wachstum nach 9 Monaten 25.11.2019 / 08:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 9-Monatszahlen bestätigen zweistelliges Wachstum im Sommerquartal, sowie auch nach 9 Monaten - Netto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 17,1 Prozent auf 17,4 Mio. EUR - Brutto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 11,2 Prozent auf 78,2 Mio. EUR - EBITDA trotz weiterer Investitionen in finfire mit 0,9 Mio. EUR bereits über Vorjahreszeitraum - Assets under Administration liegen mit 13,9 Mrd. EUR ca. 18 Prozent über Vorjahr Hamburg, 25. November 2019 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihren Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung des Konzerns für Q1- Q3 2019 veröffentlicht. Der Brutto-Konzernumsatz stieg um 11,2 Prozent auf 78,2 Mio. EUR (70,3 Mio. EUR), während sich der Netto-Konzernumsatz um 17,1 Prozent auf 17,4 Mio. EUR erhöhte (14,9 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge, also der Netto-Konzernumsatz im Verhältnis zum Brutto-Konzernumsatz, erhöhte sich mit 22,3 Prozent kontinuierlich weiter nach 21,2 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBITDA war trotz erhöhter Investitionen in den weiteren Aufbau der Digitalplattform finfire mit 0,9 Mio. EUR (0,8 Mio. EUR) bereits 12,5% über dem Vorjahreswert. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich weiter positiv. Sie stiegen um ca.18 Prozent auf rund 13,9 Mrd. EUR. Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich zum ersten Halbjahr 2019 wie folgt dar: in mEUR Q1- Q3 Q1- Q3 2019 2018 Brutto-Konzernumsatz 78,2 70,3 +11,2 % Netto-Konzernumsatz 17,4 14,9 +17,1 % Rohertragsmarge 22,3% 21,1% EBITDA 0,9 0,8 +12,5% Assets u. Administration 10.000 8.500 +15,6% (Depotgeschäft) Assets u. Mgmt. 0.900 0.65 +38% Fondsmgmt. / Fonds Advisory 3.300 3.300 unv. Zum Umsatzwachstum in den ersten 9-Monaten 2019 trugen alle drei Geschäftsbereiche bei. Der Bereich Technology & Regulatory wuchs mit einem Zuwachs von 17,4 Prozent auf 20,2 Mio. EUR Umsatz (H1 2018: 10,9 Mio. EUR) weiterhin dynamisch. Deutlich positiv entwickelte sich insbesondere ab dem Halbjahr auch der Bereich Wholesale, der nach einem gemäßigten Jahresauftakt auf 9-Monatsssicht deutlich wachsen konnte und mit 55,2 Mio. EUR (51,8 Mio. EUR) um 6,6 Prozent im Umsatz zulegte. Prozentual am stärksten entwickelte sich der Bereich Marketing, Products, White Label dessen Umsätze mit 2,8 Mio. EUR um 115 Prozent über Vorjahr lagen (Q1-Q3 2018: 1,3 Mio. EUR). Hier waren es vor allem die gestiegenen Erträge aus den über die Plattform abgewickelten Immobilientransaktionen, die zu dem deutlichen Umsatzanstieg führten. Im Einzelnen entwickelte sich der Brutto-Konzernumsatz nach Segmenten im ersten Halbjahr 2019 wie folgt: in mEUR Q1 - Q3 2019 Q1 - Q3 2018 Technology & Regulatory 20,2 17,2 +17,4 % Wholesale 55,2 51,8 +6,6 % Marketing, Products, White Label 2,8 1,3 +115 % Konkretisierter Ausblick bis zum Ende des Geschäftsjahres Auf Grundlage des weiterhin dynamischen Geschäftsverlaufes im laufenden 4. Quartal bekräftigt der Vorstand ausdrücklich die Prognose zur Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2019. Aus heutiger Sicht wird der Bruttoumsatz im laufenden 4. Quartal erstmals über der Marke von 30 Mio. EUR liegen. Netfonds erwartet eher den oberen Rand der Prognose zu erreichen. Der Vorstand geht von einem organischen Wachstum von rund 12 bis 18 Prozent und somit einem Brutto-Konzernumsatz von 105 bis 110 Mio. EUR aus, sowie beim Netto-Konzernumsatz im Bereich zwischen 23,0 und 24,5 Mio. EUR. Das EBITDA wird nach der ursprünglichen Prognose im Bereich von1,8 bis 2,3 Mio. EUR erwartet. ________________________________________________________________________ Kontakt Aud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Tel.: +49 - 40 - 822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.de Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto- Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR. 