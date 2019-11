JERUSALEM, Nov. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainsWay Ltd. (NASDAQ: BWAY, TASE: BWAY), ein weltweit führendes Unternehmen in der fortschrittlichen nicht-invasiven Behandlung von Hirnerkrankungen, gab heute bekannt, dass es seine neue hochmoderne dTMS-Plattform (Deep Transcranial Magnetic Stimulation / tiefe transkranielle Magnetstimulation) erstmals in Deutschland auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (DGPPN) 2019 vorstellen wird, der vom 27. bis 30. November 2019 in Berlin stattfinden wird. Die Plattform beinhaltet den neuen proprietären Stimulator des Unternehmens und wurde entwickelt, um eine Vielzahl von neuropsychiatrischen Erkrankungen zu behandeln, einschließlich Depression (Major Depressive Disorder, MDD) und zwanghafte Verhaltensstörung (Obsessive Compulsive Disorder, OCD).



BrainsWay wird am Stand Nr. 12 individuelle, praktische Demonstrationen für interessierte Mediziner durchführen, um ihnen eine persönliche Erfahrung aus einer nahen Perspektive mit dem neuen dTMS-Stimulator nahezubringen und ein besseres Verständnis für dessen Funktionsweise und Praxisumsetzung zu vermitteln.

Die neue Plattform kombiniert eine leistungsstarke dTMS-Behandlung mit einem erstklassigen, innovativen Design. Der neue Stimulator von BrainsWay verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit integriertem Patientenmanagementsystem und Werkzeugen für eine genaue und schnelle Bestimmung der Motorschwelle und Spulenpositionierung.

"Die BrainsWay dTMS-Technologie ist für viele Patienten mit behandlungsresistenten neuropsychiatrischen Indikationen eine wichtige Option", sagt Dr. Peter Tonn, Neuropsychiatrisches Zentrum Hamburg-Altona. "Der jährliche DGPPN-Kongress in Berlin ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, den neuen Stimulator von BrainsWay zu präsentieren und renommierte europäische Gesundheitsexperten über die Eigenschaften und Verfügbarkeit der innovativen Technologie von BrainsWay zu informieren."

Deep TMS ist derzeit in den USA für MDD und OCD verfügbar und von der FDA zugelassen. In Europa ist das Gerät für verschiedene neuropsychiatrische Erkrankungen CE-zertifiziert. Die Technologie wurde in mehr als 60 klinischen Studien weltweit getestet und bietet eine alternative Behandlungsmöglichkeit für Patienten, die nicht gut auf Medikamente oder auf eine Kombination aus Psychotherapie und Medikamenten angesprochen haben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.brainsway.com/

Über DGPPN

Die DGPPN ist die größte wissenschaftliche Ärztevereinigung mit Schwerpunkt psychische Gesundheit in Deutschland. Sie bündelt die Kompetenz von 9.400 Ärzten und Wissenschaftlern aus den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, die in Universitäts- und außeruniversitären Krankenhäusern, in Arztpraxen und in der Forschung tätig sind. Die Vereinigung setzt sich für eine optimale Betreuung von Patienten mit psychischen Erkrankungen ein. Sie entwickelt wissenschaftliche Leitlinien, fördert die Aus-, Fort- und Weiterbildung und engagiert sich in der Erforschung psychischer Erkrankungen zur Verbesserung von Diagnose und Behandlung. Im Mittelpunkt steht dabei die ganzheitliche Sicht auf den Menschen und seine individuellen geistigen, körperlichen und sozialen Eigenschaften. Die DGPPN setzt sich aktiv für die Beteiligung von Menschen mit psychischen Erkrankungen an der Gesellschaft und gegen deren Stigmatisierung ein.

Über BrainsWay

BrainsWay ist ein kommerzielles Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf nicht-invasiver Neuromodulationsprodukte mit der firmeneigenen tiefen transkraniellen Magnetstimulationstechnologie (Deep-TMS-Technologie) zur Behandlung von schweren depressiven Störungen (Major Depressive Disorder, MDD) und Zwangsstörungen (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) konzentriert, für die BrainsWay im Jahr 2013 (für MDD) und im August 2018 (für OCD) die Marktzulassung der U.S. Food and Drug Administration (FDA) erhalten hat. Die Produkte des Unternehmens sind auch für verschiedene andere Indikationen in Europa CE-zertifiziert. BrainsWay führt derzeit klinische Studien mit Deep TMS bei anderen psychiatrischen, neurologischen und Suchterkrankungen durch, einschließlich Raucherentwöhnung und posttraumatischer Belastungsstörung, und plant Studien zur Opioidabhängigkeit, Müdigkeit bei Multipler Sklerose (MS) und Rehabilitation nach Schlaganfällen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen können durch die Wörter "beabsichtigen", "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "projektieren", "prognostizieren", "schätzen", "zielen", "glauben", "hoffen", "möglich" oder ähnliche Wörter eingeleitet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Auswirkungen basieren ausschließlich auf den aktuellen Erwartungen des Managements des Unternehmens und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Darüber hinaus garantieren historische Ergebnisse oder Schlussfolgerungen aus der wissenschaftlichen Forschung und klinischen Studien nicht, dass zukünftige Ergebnisse ähnliche Schlussfolgerungen nahe legen würden oder dass hierin erwähnte historische Ergebnisse im Hinblick auf zusätzliche Forschung oder anderweitig ähnlich interpretiert würden. Zudem basieren bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung auf Daten, die sich aus einer Studie ergeben, die außerhalb der USA durchgeführt wurde, nicht von der US Food and Drug Administration überprüft wurde und verschiedenen statistischen Analysen unterzogen werden könnte, die sich auf die hierin enthaltenen Informationen auswirken könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter anderem durch die folgenden Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen: Ungenügende finanzielle Ressourcen zur Deckung des zukünftigen Kapitalbedarfs; Änderungen der Technologie- und Marktanforderungen; Verzögerungen oder Hindernisse bei der Durchführung und/oder dem erfolgreichen Abschluss geplanter Studien und klinischer Studien; Nichterreichen von Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden über den erwarteten Zeitrahmen des Unternehmens oder überhaupt; Unfähigkeit, Schlüsselmitarbeiter zu halten oder anzuziehen, deren Wissen für die Entwicklung von Deep-TMS-Produkten und -Prozessen unerlässlich ist; unvorhergesehene Schwierigkeiten mit Deep TMS-Produkten und -Prozessen und/oder Unfähigkeit, notwendige Verbesserungen zu entwickeln; unerwartete Kosten im Zusammenhang mit Deep-TMS-Produkten; Nichterreichen und Aufrechterhalten eines angemessenen Schutzes des geistigen Eigentums des Unternehmens, einschließlich des geistigen Eigentums, das an das Unternehmen lizenziert ist; das Potenzial für Produkthaftung; Änderungen der Gesetzgebung und der anwendbaren Regeln und Vorschriften; ungünstige Marktwahrnehmung und Akzeptanz der Deep-TMS-Technologie; unzureichende oder verspätete Erstattungen von Drittanbietern, einschließlich Versicherungsgesellschaften und Medicare; Unfähigkeit, Deep TMS auch international durch das Unternehmen oder über Drittvertriebe zu vermarkten; Produktentwicklung durch Wettbewerber; Unfähigkeit, rechtzeitig neue Technologien, Produkte und Anwendungen zu entwickeln und einzuführen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens erheblich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen vorgesehen sind.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Detailliertere Informationen über die Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen, sind in der Rubrik "Risikofaktoren" in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten.

