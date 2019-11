Ja, es ging wieder aufwärts, für den DAX, zum Wochenschluss. Aber nein, für die siebte Gewinnwoche in Serie hat es nicht gereicht. Der deutsche Leitindex hätte auf seinem Intraday-Top bei 13.245 aus dem Handel gehen müssen, um dieses Kunststück fertigzubringen. So aber steht auf Wochensicht ein Minus von 0,59% zu Buche, wodurch sich allerdings an der charttechnischen Ausgangslage wenig bis nichts ändert. Denn: Bullen und Bären halten sich weiterhin gegenseitig in Schach; für klare bullishe Signale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...