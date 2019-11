Der deutsche Leitindex hätte am Freitag auf seinem Intraday-Top bei 13.245 aus dem Handel gehen müssen, um ein erneutes Wochenplus zu verbuchen. So aber wurde auf Wochensicht ein Minus von 0,59% eingefahren, wodurch sich allerdings an der charttechnischen Ausgangslage wenig bis nichts ändert. Denn:

Den vollständigen Artikel lesen ...