München (ots) - Die AG Natursteinwerke sind als Fachhändler, Designer/Innenarchitekten und Verleger in einem - spezialisiert auf Endkunden - für die größte Auswahl an Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeugfliesen in Europa bekannt.Privatkunden, Architekten, Bauherren sowie prominente Persönlichkeiten, nicht nur aus Deutschland, besuchen die beiden Showrooms in Düsseldorf und in München (jeweils über 2000 qm Ausstellungsfläche) um sich für ihre gewünschten luxuriösen Böden, Wände, Treppen und Badezimmer allumfassend, für Ihre Wohnflächen vor Ort beraten zu lassen. Es wird eine Produktpalette von High-Tech Feinsteinzeug, Marmor, Granit und Parkettböden angeboten.Von der Beratung im Showroom bis zur Verlegung, übernimmt die AG Natursteinwerke den gesamten Prozess. Über 70 zertifizierte Design-Verleger in der Unternehmensgruppe sind auf fugenlosen Design spezialisiert.Showroom München / Starnberg Am Hohenrand 9 82335 Berg / Höhenrain http://www.ag-natursteinwerke.de/kontakt-muenchenShowroom Düsseldorf / Neuss Osterather Straße 6 i 41460 Neuss http://www.ag-natursteinwerke.de/ausstellung/showroom-duesseldorfKontakt:Pressekontakt:Josef BeckerJournalistE-Mail: josef.becker@becker-agentur.deOriginal-Content von: AG Natursteinwerke GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058891/100837364