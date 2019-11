72 Prozent der Deutschen haben bereits gebrauchte Bücher und Medienartikel gekauft Der Re-Commerce Pionier momox veröffentlicht einen aktuellen Second Hand Report für Bücher und Medienartikel und liefert damit detaillierte Einblicke in den deutschen Gebrauchtwarenmarkt. Für den Report wurden zwei Studien durchgeführt: Eine repräsentative Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Kantar sowie eine Kundenumfrage auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...