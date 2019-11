Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 19,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Kurz und mittelfristige Umsatz- und Ergebnisprognose angepasst, Höheres SaaS-Geschäft sollte zu niedrigerem Umsatz- und Ergebniswachstum führen, Prognosen und Kursziel reduziert In den ersten neun Monaten 2019 hat die USU Software AG mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 6,9 % auf 68,71 Mio. EUR (VJ: 64,28 Mio. EUR) den eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. Eine besonders starke Entwicklung verzeichnete die Gesellschaft dabei bei den margenstarken Lizenzerträgen, die gegenüber dem Vorjahr um 32,3 % auf 10,36 Mio. EUR (VJ: 7,83 Mio. EUR) deutlich zugelegt haben. Hierzu beigetragen haben insbesondere die Gewinnung von Neuaufträgen in Deutschland einerseits sowie andererseits der Abschluss von Großaufträgen in den USA, bei denen es zuvor zu Verschiebungen gekommen war. Parallel hierzu hatte sich die höhere Nachfrage nach SaaS-Lösungen fortgesetzt, womit bei den Wartungs/SaaSUms ätzen ein Umsatzanstieg in Höhe von 11,0 % auf 21,08 Mio. EUR (VJ: 18,99 Mio. EUR) erreicht wurde. Demgegenüber stehen aber Beratungsumsätze, die sich mit 36,52 Mio. EUR (VJ: 36,93 Mio. EUR) nur konstant entwickelt hatten. Die ausgebaute Umsatzbasis, hier insbesondere die hohe Dynamik der margenstarken Lizenzumsätze, hatte einen deutlich überproportionalen EBITAnstieg zur Folge. Das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT erhöhte sich dabei um 58,2 % auf 2,88 Mio. EUR (VJ: 1,82 Mio. EUR) und die dazugehörige bereinigte EBIT-Marge auf 4,2 % (VJ: 2,8 %). Auch das Nachsteuerergebnis, wo ein signifikanter Anstieg auf 1,40 Mio. EUR (VJ: 0,27 Mio. EUR) erzielt wurde, profitierte vom starken Ausbau der Umsatzerlöse, hier vor allem des Lizenzgeschäftes. Trotz der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten 2019 sieht der Vorstand für das vierte Quartal 2019 eine tendenzielle Verschiebung von Lizenzerträgen hin zu SaaS-Abschlüssen, was eine Abflachung der Umsatzdynamik nach sich ziehen würde. Darüber hinaus würde sich der einmalige Ergebnisbeitrag der Lizenzumsätze über die SaaS-Vertragslaufzeit hinweg verteilen, was ebenfalls zu einem Rückgang des Ergebniswachstums führen würde. Parallel dazu verschieben sich die erhofften Umsatzimpulse aus Frankreich, wo Anfang des laufenden Geschäftsjahres 2019 ein neuer renommierter Vertriebsleiter und neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt wurden. Schließlich hat sich das erhoffte Umsatzwachstum des Beratungsgeschäftes verschoben, so dass das USU-Management die Prognosen angepasst hat. Während bislang für 2019 Umsatzerlöse von 98 - 101 Mio. EUR erwartet wurden, sollen nun Umsätze zwischen 93 - 95 Mio. EUR erreicht werden. Auch das bisher erwartete bereinigte EBIT in Höhe von 7,5 - 10 Mio. EUR wurde auf 5 - 8 Mio. EUR reduziert. Auf Grundlage der niedrigeren 2019er Prognosen wurde die Mittelfristplanung ebenfalls angepasst. Das durchschnittliche organische Wachstum der kommenden Jahre soll bei rund 10 % liegen, welches in den nächsten vier Jahren von einer Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 13 - 15 % begleitet werden sollte. Bislang wurden für 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 125 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge in Höhe von 14,3 % erwartet. Die EBIT-Margenerwartung ist vor dem Hintergrund der zu Lasten des Lizenzgeschäftes steigenden SaaS-Erlöse reduziert worden. Darauf aufbauend haben wir unsere Umsatzprognosen deutlich reduziert. In 2019 rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 93,20 Mio. EUR (bisher: 98,50 Mio. EUR), in 2021 in Höhe von 102,52 Mio. EUR (bisher: 113,74 Mio. EUR) und in 2022 in Höhe von 112,77 Mio. EUR (bisher: 125,00 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT sollte bis zum Geschäftsjahr 2021 auf 10,97 Mio. EUR zulegen, was deutlich unterhalb unserer bisherigen Prognose von 18,07 Mio. EUR liegt. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben die Prognoseanpassungen zu einer Reduktion des Kursziels auf 19,70 EUR (bisher: 24,70 EUR) geführt. Beim aktuellen Kursniveau in Höhe von 15,80 EUR (21.11.19; 14:49 Uhr) liegt ein Kurspotenzial in Höhe von 24,7 % vor und wir vergeben unverändert das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19473.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung: 22.11.2019 (15:33 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 25.11.2019 (09:00 Uhr)

