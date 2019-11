Starkes Teilnehmerfeld beim 4. Hamburger Investorentag DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Starkes Teilnehmerfeld beim 4. Hamburger Investorentag 25.11.2019 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 25.11.2019 - Montega freut sich über ein starkes Teilnehmerfeld beim 4. Hamburger Investorentag - HIT am 04. Februar 2020. Auf der gemeinsam mit der ICF BANK ausgerichteten Konferenz werden sich insgesamt 25 attraktive Small- und MidCap-Unternehmen auf C-Level präsentieren. Das HIT-Programm ist ab sofort unter www.hamburger-investorentag.de abrufbar. Neben den auf zwei Streams verteilten Gruppenpräsentationen stehen sämtliche Unternehmen auch für 1on1-Gespräche zur Verfügung. Eine Anmeldung für die Einzelgespräche ist bis spätestens 10. Januar 2020 möglich. Interessierte Investoren können dazu ihre Favoriten unter den folgenden Teilnehmern wählen. * ADVA Optical Networking (CFO) * Amadeus FiRe (CEO) * Bertrandt (CFO) * DEAG (CFO) * Delticom (CEO und CFO) * FACC (CFO) * Francotyp-Postalia (CEO) * HanseYachts (CEO) * Intershop Communications (CEO/CFO) * Media and Games Invest (CEO) * Medios (CFO) * Netfonds (CEO) * New Work (XING) (CSO) * niiio finance group (CEO) * PORR (CFO) * QSC (CEO) * Ringmetall (CEO) * SBF (CEO) * SINGULUS TECHNOLOGIES (CFO) * SMT Scharf (CEO) * STS Group (CEO) * Wacker Neuson (CFO) * wallstreet:online (Vorstand) * windeln.de (CFO) * Wüstenrot & Württembergische (IR) Für institutionelle Investoren und Fachpressevertreter ist die Teilnahme am HIT wie gewohnt kostenlos. Eine Anmeldung ist unter konferenz@montega.de möglich. Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Presse- und Investorenkontakt Montega AG Patrick Speck Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de www.hamburger-investorentag.de - Ende der Pressemitteilung - +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ --------------------------------------------------------------------------- 25.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 920147 25.11.2019 AXC0092 2019-11-25/10:05