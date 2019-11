Über Geld spricht man nicht - oder doch? Immer häufiger steht das Gehalt jetzt in der Diskussion. Wer kriegt was für welche Arbeit? Und wer entscheidet darüber? New Work ist in aller Munde, der Wunsch, Organisationsprozesse zu optimieren, überall groß. In vielen Unternehmen entsteht eine neue Diskussionskultur und jeder kann mitreden - außer beim Geld. Dabei liegt es doch nah, dass wir im Rahmen von New Work auch über New Pay und transparentere Gehaltsstrukturen sprechen müssen, oder nicht? Das Schweigen zu brechen, fällt dennoch schwer, aus Angst vor ...

