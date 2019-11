Aktien von Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) zeigten sich in der letzten Handelswoche sehr schwankungsfreudig. Auf den scharfen Abverkauf auf bis zu 2,14 US-Dollar am Dienstag folgte ein ebenso ausgiebiger Rebound, der den Kurs in der Spitze auf 3,25 US-Dollar am Donnerstag führte. Aktuell hält das Papier bei 2,70 US-Dollar.

Die "Buy the Dip"-Strategie hat sich als goldrichtig erwiesen: Investoren, die meinem Tipp am Dienstag zu absoluten Tiefstkursen gefolgt sind und noch keine Gewinnmitnahmen getätigt haben, achten auf die entscheidende Kursmarke von 2,70 US-Dollar. Sollte die Marke mit Karacho durchbrochen werden, dürften wieder tiefere Kursregionen winken.

Wie geht es in der Aurora-Aktie nun weiter?

Die Aurora-Aktie hat theoretisch bei einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden US-Dollar erhebliches Potenzial nach unten. So wird sie noch immer bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis zwischen 9 und 10 bewertet - unter Annahme eines Umsatzes von 300 Millionen US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020.

Kurs jetzt an wichtiger Unterstützung

Bei 2,70 US-Dollar notiert die Aktie an einer wichtigen Unterstützung. In diesem Bereich könnte sich im Kurzfristchartbild bei anhaltend rückläufigen Kurse eine bearishe SKS-Formation ausbilden.

Langsam denke ich jedoch, dass das kurzfristige Abwärtspotenzial rein aus Sentimentsicht ausgeschöpft sein sollte. Aurora gehört aufgrund ...

