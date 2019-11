Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Industrie befindet sich weiterhin in einer Schwächephase, die Industrieproduktion ist zuletzt um 1,3% p.a. zurückgegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch wenn der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (und insbesondere dessen Produktionskomponente) seit Mitte des Jahres die Industrieschwäche überzeichne, deute wenig auf eine Stabilisierung hin. So werde für den Auftragseingang dauerhafter Güter (Mi) vom Konsens ein abermaliger Rückgang erwartet, ferner notiere der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe klar unter der 50 Punkte Marke (48,3). Der Index sei zwischen März und September jeden Monat rückläufig gewesen, ob der Anstieg im Oktober den Beginn einer Stabilisierung darstelle, müsse sich erst zeigen (insbesondere, da ein Phase 1 Abkommen mit China wohl doch nicht so schnell kommen werde wie von vielen zunächst erwartet). Die US-Industrie dürfte also noch eine gewisse Zeit ein Belastungsfaktor für die gesamte US-Konjunktur darstellen. ...

