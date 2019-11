Die Deutsche Rohstoff AG will zum dritten Mal mit einer Anleihe bei Anlegern punkten. Insgesamt 100 Mio. Euro will das Öl-Unternehmen einsammeln, dafür gibt es 5,25 Prozent für die Zeichner. Mit den Mitteln will man die weitere Expansion finanzieren.

Umsatz- und Gewinnprognose bestätigt

Die Deutsche Rohstoff AG (13,30 Euro; DE000AXYG76) ist eines der wenigen deutschen Rohstoffunternehmen an der Börse. Seit der Gründung 2006 hat man sich auf das Kerngeschäft der Schieferöl- und Gasförderung in den USA fokussiert. Aktuell wird aus mehr als 80 Bohrungen in den Bundesstaaten Colorado, Utah und North Dakota gefördert. Mitte dieses Jahres hat die kurz DRAG genannte Gesellschaft zudem mit elf neuen Horizontalbohrungen in Colorado begonnen, die zurzeit fertiggestellt werden und voraussichtlich noch in diesem Jahr Öl und Gas produzieren sollen. In der Vergangenheit hat man bereits zwei Anleihen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Nun soll die dritte Anleihen die künftige Expansion des Konzerns ermöglichen. CEO Thomas Gutschlag sieht sich gut im Markt positioniert und verweist regelmäßig auf den Track Record des Unternehmens. Bereits seit zehn Jahren ist man in den USA aktiv. Bei den Bohrungen kommt die DRAG auf eine Trefferquote von 100 Prozent. ...

