Die Aktie von Softing hat sich seit August deutlich erholt und arbeitet insgesamt seit etwa zwölf Monaten an einer Bodenbildung. Zuletzt wurde der Ausbruch nach oben versucht, vorerst ist der Titel aber noch gescheitert. Wir sehen aber nach wie vor gute Chancen für deutlich höhere Kurse, wenn das Unternehmen seine Prognose in diesem Jahr erreichen kann und für die nächste Finanzperiode eine deutliche Gewinnverbesserung in Aussicht stellt. Beides ist durchaus nicht unwahrscheinlich.

Als Software- und Systemhaus mit einem besonderen Fokus auf Datenkommunikation und -analyse sowie auf Diagnose-, Mess- und Testtools ist Softing eigentlich in aussichtsreichen Wachstumsbranchen unterwegs. Trotzdem wurden in den letzten Jahren immer mal wieder die Prognosen verfehlt, u.a. wegen verzögerter Entwicklungsprojekte und verschobener Aufträge zum Jahresende. In diesem Jahr sieht es aber recht komfortabel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...