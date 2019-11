Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Energie- und Mobilitätswende als Chance für die künftige ökonomische Entwicklung in Deutschland bezeichnet. "Wir haben die technologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, es zu machen", sagte Scholz beim "Energiewende-Kongress 2019" der Deutschen Energie-Agentur (Dena) in Berlin. Dies sei dann eine Einladung an viele andere, es ebenfalls zu tun - gelinge es Deutschland, auf klimafreundliche Technologien umzustellen, würden andere folgen.

"Das ist dann eine Chance für unsere Wirtschaft," erklärte der SPD-Politiker. "Wenn wir hier in Deutschland neue, klimaschonende Industrien und Produkte entwickeln, auf den Markt bringen und in großem Umfang einsetzen, dann werden wir besser sein als andere", hob er hervor. "Das schafft Arbeitsplätze und bewahrt das Wohlstandsniveau."

Die Energiewende sei eines der ganz zentralen Themen für die Politik, die Wirtschaft und die gesellschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre. Schon lange müsse etwas gegen den Klimawandel getan werden. "Das Klimapaket leitet eine Kehrtwende ein", betonte Scholz mit Blick auf die von der Koalition beschlossenen Maßnahmen, mit denen die Klimaziele für das Jahr 2030 gesetzlich verbindlich festgeschrieben werden sollten. Für die Debatte darüber im Bundesrat zeigte er sich zuversichtlich. Ein großer Teil der Gesetze brauche gar keine Zustimmung der Länder, hob Scholz hervor.

Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann nannte das Kimapaket "gewaltig", betonte aber: "Für die Erreichung der Klimaschutzziele im Jahr 2030 reicht es jetzt noch nicht aus." Man brauche nun alle Technologien, so auch Biogas und Wasserstoff. Man sei "bei der Ausgestaltung des ökonomischen Rahmens noch nicht mutig genug", sagte er. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei "das A und O", die Debatte um Abstandsregelungen für Windräder sei jedoch nicht besonders hilfreich. Kuhlmann forderte auch, mehr die Auswirkungen auf den industriellen Mittelstand zu bedenken.

