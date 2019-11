Das Analysehaus RBC hat LVMH anlässlich der Übernahme von Tiffany auf "Outperform" mit einem Kursziel von 415 Euro belassen. Der angehobene Kaufpreis bedeute, dass der Luxusgüterkonzern mehr tun müsse und länger brauche, bis sich die Akquisition des US-Juweliers auszahle, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal dürfte sich als langfristig wertsteigernd erweisen, wenn es LVMH gelinge, die Umsatzentwicklung von Tiffany zu stärken und die Profitabilität zu steigern./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 02:37 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-11-25/10:41

ISIN: FR0000121014