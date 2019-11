Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Pharmakonzerns Novartis anlässlich der angekündigten Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Medicines auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Das strategische Ziel der Schweizer sei eindeutig die Stärkung des Medikamentenportfolios für Herzkrankheiten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 02:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 02:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-11-25/10:42

ISIN: CH0012005267