Nürnberg (ots) - Markenmanager können einen essentiellen Beitrag zur Unternehmensentwicklung leisten und somit auch ihre eigene Position stärken. Genau hierfür wurde die Intensiv-Webinar-Serie für Brand Growth Manager konzipiert. Das kompakte, sechsteilige, praxisorientierte Online-Seminar der BrandTrust Web Academy startet im Januar 2020.Die Digitalisierung und die angespannte wirtschaftliche Situation in einigen Branchen sind zwei von vielen Herausforderungen vor denen Unternehmen und oftmals auch Marken- und Marketingverantwortliche aktuell stehen. Wie kann die Marke das Business, den Verkaufserfolg, die Preisstabilität, die digitale Präsenz, die Kundenbindung unterstützen? Und wie gelingt es, dass das Thema Marke nicht nur als Teilbereich des Marketing gesehen und behandelt wird?Agile Online-PowersessionsIn sechs agilen und inhaltlich aufeinander aufbauenden Online Powersessions bekommen Markenmanager praxisrelevantes Expertenwissen aus erster Hand: Es geht um die eindeutige und zukunftsfähige Positionierung der eigenen Marke, um den strategischen Aufbau des Marketing, um Wege, Mitstreiter für das Thema Marke im Unternehmen zu gewinnen und um die Haltung des Unternehmens - ausgedrückt durch die Marke und ihre Werte.Praxiswissen macht Markenmanager fit für die ZukunftDas Wissen aus 16 Jahren Erfahrung in der Markenstrategieberatung aus über 1.100 Markenprojekten für B2B und B2C Unternehmen, international und global agierend, ist in die Angebotsentwicklung der BrandTrust Web Academy eingeflossen. Die 100-prozentige Weiterempfehlungsquoten der Teilnehmer der seit vielen Jahren stattfindenden BrandTrust Präsenz-Trainings haben die Markenexperten von BrandTrust stimuliert, die Web Academy mit ihrem E-Learning Angebot zu launchen.Angesprochen werden Mitarbeiter aus den Bereichen Brand Management, Marketing und Vertrieb.