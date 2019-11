Düsseldorf (ots) - Die letzte November-Woche dieses Jahres steht in der NRW-Landeshauptstadt ganz im Zeichen der Ehrung des Düsseldorfer Unternehmers Josef Klüh. Am Dienstag, dem 26. November, verleiht der Heimatverein Düsseldorfer Jonges dem Alleininhaber von Klüh Service Management die "Goldene Jan Wellem Medaille". Drei Tages später, am Freitag, dem 29. November, ehrt Oberbürgermeister Thomas Geisel den erfolgreichen Unternehmer in einer feierlichen Zeremonie im Jan Wellem Saal des Rathauses mit der Überreichung der Verdienstplakette der Landeshauptstadt Düsseldorf.Damit würdigen die Landeshauptstadt und der bedeutendste Bürgerverein des Landes die Verdienste des gebürtigen Düsseldorfers, der aus dem Nichts ein Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit entwickelte. Das Familienunternehmen Klüh Multiservices ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt Düsseldorf und der Unternehmensgründer Josef Klüh hat mit seiner "Klüh Stiftung zur Förderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung" zudem eine bundesweit stark beachtete Auszeichnung geschaffen. Die Stiftung, 1986 anlässlich des 75. Firmenjubiläums gegründet, hat seitdem fast 800.000 Euro ausgeschüttet und damit ein breites Spektrum an medizinischen Forschungen unterstützt.Unterstützung sozial BenachteiligterWeitere soziale Aktivitäten des Unternehmers begünstigen insbesondere bedürftige Vereine mit karitativer Ausrichtung. "WIR FÜR DÜSSELDORF", die private Initiative Josef Klühs, unterstützt seit vielen Jahren benachteiligte Menschen in der Heimatstadt. Insgesamt wurden bisher rund 300.000 Euro an soziale Vereine und deren Projekte ausgeschüttet. Auch die Unterstützung von Fortuna Düsseldorf und DEG ist Josef Klüh ein Anliegen.Auch bei weiteren gemeinschaftlichen Herausforderungen engagiert sich der gebürtige Düsseldorfer, etwa anlässlich der Wiederaufforstung nach dem Sturm Ela, bei UNICEF Spendengalas oder im Verein Pro Düsseldorf, in dem Klüh Mitglied ist. Auch der Düsseldorfer Prinzenclub kann sich über Zuwendungen aus dem Hause Klüh freuen: Mit rund 100.000 Euro förderte der Unternehmer das Winterbrauchtum.Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung: "Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen für einen leidenschaftlichen und erfolgreichen Unternehmer, der stets nicht nur das Wohl der Mitarbeiter im Auge hat, sondern auch der sozialen Verantwortung in vorbildlicher Weise gerecht wird."Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | T +49 211 9068-232 |i.pataca@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | T +49 211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/4449231