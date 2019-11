Ismaing (ots) - Vor dem Christkind kommt der Stress: Geschenke kaufen, das Weihnachtsmenü planen, die Wohnung schmücken, den Baum besorgen - der Advent ist oft alles andere als besinnlich. Doch es gibt gute Tipps, um gelassener durch den Vorweihnachtstrubel zu kommen, wie z. B. Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln+Nerven (Apotheke). Die spezielle Kombination aus hochdosiertem Magnesium und B-Vitaminen beruhigt die Nerven, vitalisiert die Muskeln und macht uns wieder "fit-to-go".Der Advent sollte eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein - besinnlich und voller Vorfreude auf Weihnachten. Doch viele Menschen erleben jetzt besonders stressige Wochen. Denn es gibt viel zu tun: Die Geschenke für alle Lieben aussuchen, besorgen, verpacken und verschicken, das Essen planen und die Gans bestellen, einen schönen Weihnachtsbaum erwischen und hübsch schmücken ...Da liegen oft die Nerven blank. Stehen wir unter Strom, sind oftmals auch die Muskeln angespannt - Nacken- oder Rückenverspannungen können die Folge sein. Da hilft nur gezielte Entspannung: also jeden Tag ganz bewusst Ruhepausen einlegen und tief durchatmen. Auch regelmäßige Bewegung baut Stress ab. Darüber hinaus gilt es, die To-do-Liste abzuspecken. Es muss nicht alles perfekt organisiert sein - öfter mal alle Fünfe gerade sein zu lassen, trägt deutlich zur Entspannung bei."Fit-to-go" mit Magnesium und B-VitaminenUm Stress und Herausforderungen zu meistern, können auch geeignete Nahrungsergänzungsmittel helfen. So versorgt das neue Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln+Nerven den Körper mit einer speziellen Kombination aus hochdosiertem Magnesium und B-Vitaminen. Der Mineralstoff Magnesium vitalisiert die Muskeln, die Vitamine B1, B2, B6 und B12 stabilisieren die Nerven. Der besondere Vorteil des innovativen Präparats ist die 2-Phasen-Formel mit Depot-Effekt.Die Tablette besteht aus zwei Schichten: der roten Sofort-Phase und der weißen Langzeit-Phase. Die rote Sofort-Phase setzt im Magen schnell Magnesium und die Vitamine B2 und B12 frei. Die weiße Langzeit-Phase wirkt dagegen zeitverzögert: Sie gibt Magnesium sowie die Vitamine B1 und B6 langsam über mehrere Stunden ab. So sorgt Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln+Nerven für entspannte Nerven und vitale Muskeln. Wer regelmäßig morgens vor dem Frühstück eine Tablette einnimmt, ist direkt wieder "fit-to-go" und kann den täglichen Herausforderungen entspannt entgegensehen.Pressekontakt:Protina Pharm. GmbHc/o WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimerweg 5065824 SchwalbachTel.: 06196/9519968Fax: 06196/9519970Mail: angelika.lemp@dwedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/4449222