Bonn (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der gemischt ausgefallenen Daten für die deutschen Einkaufsmanagerindices gab die 10-jährige Bundrendite am Freitag vergleichsweise deutlich um 4 Basispunkte auf -0,36% nach, so die Analysten von Postbank Research.Offenkundig hätten die Marktakteure mehr Gewicht auf die Enttäuschung beim Serviceindex als auf die positive Überraschung im Verarbeitenden Gewerbe gelegt. Entspannungssignale im Handelsstreit hätten nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Am US-Rentenmarkt habe es hingegen zum Ende der vergangenen Woche nur wenig Bewegung gegeben. 10-jährige Treasuries hätten am Abend mit 1,77% nahezu unverändert zum Vortag rentiert. (25.11.2019/alc/a/a) ...

