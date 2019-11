BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat ein eigenes Digitalministerium in der Bundesregierung ins Spiel gebracht und den Anspruch der Union darauf erhoben. "Alle Ministerien, die einen starken Digitalbezug haben - Innenministerium über E-Government oder Wirtschaft, Bildung und Forschung, Verkehr mit der digitalen Infrastruktur - das sind alles Unions-Ministerien", sagte Braun der RTL/n-tv-Redaktion Frühstart. Das inhaltliche Interesse an den Themen liege daher sehr stark bei der Union. "Auf dem Parteitag haben wir die Digital-Charta beschlossen. Die Initiative kommt von uns. Also ich glaube, da haben wir ein gewisses Ownership."

Braun verwies darauf, dass die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sich auf dem Leipziger Parteitag für die Einrichtung eines Digitalministeriums "für die zentralen Fragen der Digitalisierung" ausgesprochen habe. Einen konkreten Termin zur Einrichtung eines solchen Ressorts gebe es laut Braun allerdings nicht. "Das kann man dann umsetzen, wenn es mal wieder einen Neuzuschnitt der Ministerien gibt. Das ist typischerweise nach einer Bundestagswahl. Aber wenn sich vorher schon eine Gelegenheit ergibt, dann würden wir die natürlich ergreifen."

Bezogen auf den künftigen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes sprach sich Braun dagegen aus, den umstrittenen chinesischen Anbieter Huawei von vornherein auszuschließen. "Die Sicherheit unserer kritischen Infrastruktur - da gehört so ein Mobilfunknetz der Zukunft, über das ganze Industrien und Automobiles Fahren gesteuert werden, natürlich dazu - so ein Netz muss die maximale Sicherheit und Stabilität haben", sagte Braun. Man werde zwei Gesetze ändern, nachdem die Bundesregierung schon die Sicherheitsanforderungen für Mobilfunknetze erhöht habe. "Da werden wir die höchstmöglichen Anforderungen, die wir uns vorstellen können, reinschreiben", betonte Braun. Nur Anbieter, die diese Sicherheitskriterien erfüllten, könnten auch am Ende mit ausrüsten.

"Die Frage: Kommt dann Huawei noch in Frage? Können die diese hohen Sicherheitsstandards erfüllen oder scheiden vielleicht sogar auch andere Anbieter aus, die wird sich dann entscheiden", kündigte Braun an. Man werde keine Abstriche machen, "um irgendeine Firma oder ein Land hineinzubekommen. Wir werden aber auch keine Kriterien machen, die versuchen, explizit ein Land oder ein Unternehmen auszuschließen".

