Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den vergangenen Wochen ging es für den DAX im Grunde nur aufwärts. Sogar das Allzeit-Hoch war zwischenzeitlich schon zum Greifen nah. Seit Anfang November ist der Markt allerdings mit angezogener Handbremse unterwegs... Grob hängt der deutsche Leitindex zwischen 13.000 und 13.500 Punkten fest. Wie Anleger damit umgehen und sogar von der Hängepartie profitieren können, bespricht Moderatorin Cornelia Eidloth mit Anouch Wilhelms von der Commerzbank in dieser Ausgabe von Zertifikate Aktuell. Welche Produkte sind für welchen Anlegertyp geeignet, wo liegen die individuellen Chancen und Risiken und welche Optionsscheine sind aktuell am beliebtesten - Antworten auf diese und weitere Fragen im Video!