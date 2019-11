Hamburg (ots) - Die Magazine der Wissen-Gruppe von Gruner + Jahr bekommen eine gemeinsame Chefredaktion: Vom 1. Januar 2020 an verantworten Jens Schröder und Markus Wolff gemeinschaftlich die Titel rund um GEO und P.M.Schröder ist bereits Chefredakteur in der P.M.-Gruppe. Wolff leitet neben WALDEN die Redaktionen GEO SAISON und GEO SPECIAL; beide Magazine liegen gerade vollständig überarbeitet und modernisiert in den Zeitschriftenregalen. Schröder und Wolff, die auch langjährige GEO-Reporter waren, folgen auf Christoph Kucklick, der im Januar die Leitung der Henri-Nannen-Schule übernehmen wird, und Michael Schaper, der in den Ruhestand geht.Frank Thomsen, Publisher der Wissen-Gruppe: "Die Wissensmagazine von Gruner + Jahr setzen höchste journalistische Standards, sie werden von ihren Lesern geliebt, gesammelt und überaus ernst genommen. Jens und Markus stehen mit ihrem hohen Anspruch, ihrer Expertise und als Menschen und Kollegen dafür, dass das so bleibt - und sich die Marken zugleich immer wieder zeitgemäß weiterentwickeln. Ich freue mich auf eine gute, aufregende Zeit mit den beiden und ihren Teams."Jens Schröder, 46, hat Politikwissenschaft und VWL in Bonn studiert und anschließend die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg besucht. Von 2001 bis 2016 arbeitete er als Reporter, Redakteur und zuletzt fünf Jahre als stellvertretender Chefredakteur bei GEO. 2016 kam er als stellvertretender Chefredakteur zu P.M., 2018 übernahm er die redaktionelle Leitung der P.M. Gruppe sowie der deutschsprachigen Ausgabe von National Geographic.Markus Wolff, 48, hat Journalistik und Politikwissenschaften in Dortmund studiert. Seine Laufbahn bei Gruner + Jahr begann er 2002 bei GEO SAISON. Von 2005 an arbeitete er als Reporter in der GEO-Gruppe. Er ist Miterfinder des 2015 gegründeten Outdoor-Magazins WALDEN, das er bis heute mitverantwortet. Seit Anfang 2019 leitet er zudem die Reisetitel GEO Saison und GEO Special. Für seine Texte erhielt er mehrfach Preise und Auszeichnungen.Pressekontakt:Frank ThomsenGruner + Jahr GmbHLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3113E-Mail: thomsen.frank@guj.deInternet: www.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/4449335