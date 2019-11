Zyklus nach oben könnte diese Woche enden Selten steigen die US-Indizes länger als 40 Tage in Folge, ohne danach eine kräftigere Korrektur zu machen. Dies könnte sich nun erneut wiederholen. Aktuell gehen wir von einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem Short-Term-Top im Laufe dieser Woche aus. Mehr dazu in der heutigen Videoanalyse.



