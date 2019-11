Philion SE erweitert Führungsteam DGAP-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Personalie Philion SE erweitert Führungsteam 25.11.2019 / 12:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Philion SE erweitert Führungsteam - Davut Sahin und Jörg Schicke zu geschäftsführenden Direktoren (COO und CFO) berufen - Ressorterweiterung reflektiert Wachstum des Unternehmens Berlin, 25. November 2019. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Übernahme der One Brand Solutions (OBS) GmbH erweitert die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) ihr Führungsteam um zwei weitere erfahrene Manager und richtet damit ihre Struktur auf die neue Unternehmensgröße aus. Zudem soll der geschäftsführende Direktor Michael Rohbeck (CEO) bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung durch gerichtlichen Beschluss zusätzlich in den Verwaltungsrat berufen werden. Um die neue Struktur auf der Managementebene abzubilden, wird der OBS Geschäftsführer Davut Sahin das Führungsgremium der Philion SE zum 1. Dezember 2019 als geschäftsführender Direktor verstärken und als COO das operative Geschäft der gesamten Gruppe verantworten. Sahin verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung im Bereich Telekommunikation. Er baute als geschäftsführender Gesellschafter eine Shopkette in Nordrhein Westfalen auf und zeichnet für eines der erfolgreichsten Online-Plattformen für Telekommunikationsprodukte, Handyflash.de, in Deutschland verantwortlich.

Als weiterer geschäftsführender Direktor wird Jörg Schicke zum 1. Dezember 2019 als CFO die Verantwortung für Finanzen und Verwaltung übernehmen. Schicke ist bereits seit Februar 2018 als Kaufmännischer Leiter und Prokurist für die Philion SE tätig. Der studierte Betriebswirt hatte zuvor bei mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen leitende Positionen inne, unter anderem als Kaufmännischer Geschäftsführer.

Der Verwaltungsrat

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die Philion steuert als börsennotierte Holdinggesellschaft alle Tochterunternehmen zentral, um den Aufbau eines in Deutschland einmaligen netzunabhängigen Mobilfunkdienstleisters mit Omnichannel Vertrieb voranzutreiben und eine kanalübergreifende Zusammenarbeit zu gewährleiten. Zu den 100 prozentigen Tochtergesellschaften gehören die Fexcom GmbH, die OBS GmbH mit der Online-Plattform Handyflash.de und der Marke ibuy, die helfer-Line GmbH sowie die Systemrepair GmbH, die pidea Werbeagentur GmbH und die Zubehör und Service UG. Michael Rohbeck, CEO der Philion SE: 'Mit Davut Sahin und Jörg Schicke verstärken zwei Top Manager das Führungsteam der Philion. Ihre Erfahrung und Expertise wird entscheidend dazu beitragen, unseren Omnichannel Ansatz operativ erfolgreich voranzutreiben und auf einer soliden Basis weiter zu wachsen. Auf die Zusammenarbeit mit ihnen freue ich mich.' Organe der Philion SE Geschäftsführendes Direktorium: Michael Rohbeck (CEO), Davut Sahin (COO), Jörg Schicke (CFO) Verwaltungsrat: René Schuster (Vorsitzender), Reinhard Krause (Stv. Vorsitzender), Michael Rohbeck Über Philion SE Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von Telefónica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omnichannel Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erste Schritte waren die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18. Mit der Übernahme der OBS-Gruppe wird dieser Weg konsequent fortgesetzt. Damit verfügt die Gruppe deutschlandweit über rund 200 Mobilfunkstores und einen schnell wachsenden Online-Handel.