Allensbach (pta018/25.11.2019/12:15) - Die heutige Hauptversammlung der Private Assets AG hat die Herren Dr. Lukas Lenz, Sven Dübbers und Florian Feddeck als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt. Die bisherigen Aufsichtsräte hatten ihre Mandate zum Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt. In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Dr. Lukas Lenz zum Vorsitzenden und Herr Sven Dübbers zu seinem Stellvertreter gewählt. Die von den bisherigen Organen vorgeschlagenen Kapitalbeschlüsse wurden von der Hauptversammlung mehrheitlich abgelehnt.



Der neu gewählte Aufsichtsrat hat Herrn Norbert Bozon als Vorstand der Gesellschaft abberufen und Herrn Claus Dieter Hermanni, Esslingen, zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt.



Der neue Vorstand wird zeitnah den finanziellen Status der Private Assets AG ermitteln und verweist vorläufig auf die Ausführungen der Gesellschaft im Halbjahresbericht, der auf der Internetseite www.private-assets-ag.de abrufbar ist.



