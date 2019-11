Der börsennotierte Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern Agrana hat am Standort der Bioraffinerie in Pischelsdorf im Tullnerfeld eine zweite Weizenstärkeanlage eröffnet. 100 Mio. Euro seien investiert worden, hieß es am Montag in einer Aussendung. Mit der Werkserweiterung werde die Weizenstärkeproduktion verdoppelt, die Zahl der Arbeitsplätze steige um 45 auf 250.Agrana trage der steigenden Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...