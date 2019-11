Heute wurde der nächste Millliardendeal im Goldsektor verkündet. Kirkland Lake Gold bietet 4,9 Mrd. Dollar für Detour Gold. Damit kauft der Highflyer der vergangenen Jahre einen mittelgroßen Produzenten, der durchaus auch Probleme hat.

Kirkland mit Riesen-Übernahme

Wir hatten es Ihnen in der vergangenen Woche beim Blick auf die Q3-Zahlen der großen Goldkonzerne schon geschrieben: Mit dem höheren Goldpreis steigt auch der Appetit auf Übernahmen. Und so folgt heute der nächste große Deal. Kirkland Lake Gold bietet insgesamt 4,9 Mrd. Kanadische Dollar (CAD) für Detour Gold. Gezahlt wird allerdings nicht in Cash, sondern mit Aktien. So soll jeder Detour-Aktionäre 0,4343 Anteile an Kirkland bekommen. 73 Prozent der Papiere des neuen Unternehmens liegen dann in den Händen der Kirkland-Eigner. Mit diesem Deal kauft sich Kirkland Lake Gold, dass bereits mit der australischen Fosterville die kostengünstigste Mine der westlichen Welt betreibt, eine Jahresproduktion von 600.000 Unzen Gold hinzu.

Kirkland wird zum ...

