Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Vorstellung eines Elektro-Pickups auf "Sell" belassen. Das Design des Fahrzeugs dürfte polarisieren, die 200 000 Vorbestellungen nur wenige Tage nach der Ankündigung setzten aber neue Maßstäbe in diesem sehr lukrativen Fahrzeugsegment, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2019 / 10:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-11-25/13:38

ISIN: US88160R1014