Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis anlässlich der angekündigten Übernahme von The Medicines Company auf "Neutral" mit einem Kursziel von 89 Franken belassen. Der geplante Milliardendeal dürfte den Gewinn kurzfristig verwässern, sei langfristig aber wertsteigernd, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 08:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-11-25/13:38

ISIN: CH0012005267