Der deutsche Wirtschaftsweise Achim Truger plädiert für eine expansivere Fiskalpolitik in Deutschland, um einerseits die EZB zu entlasten und andererseits den deutschen Leistungsbilanzüberschuss zu reduzieren. "Wir haben das Problem, dass die EZB nicht oder nur kaum durch die Fiskalpolitik unterstützt wird", sagte Truger bei einer Pressekonferenz der Arbeiterkammer am Montag in Wien. Ads_BA_AD('CAD2'); ...

Den vollständigen Artikel lesen ...