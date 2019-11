Insgesamt steckt die Daimler-Aktie weiterhin in einem mittel- bis langfristigen Abwärtstrend seit 2015 fest. Dabei fiel das Wertpapier bis Sommer dieses Jahres auf einen Wert von gerade einmal 40,31 Euro zurück. Seit dem Frühjahr lässt sich aber ein eindeutiger Boden in Form einer inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 50,25 Euro erkennen. Dieses Konstrukt wurde mit dem jüngsten Kurssprung über dieses Niveau aktiviert und drückte die Daimler-Aktie in den ersten Zielbereich um 53,50 Euro hoch. In den letzten Wochen stellte sich eine zwischengeschaltete Pullback-Bewegung zurück auf das Ausbruchsniveau ein, die zu Beginn dieser Handelswoche wieder gekauft wird und eine Fortsetzung der Erholungsbewegung seit den Sommermonaten impliziert. Spekulativ könnte durchaus ein direkter Long-Einstieg erfolgen, wer eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zugrunde legt, muss erst noch einen Kursanstieg über die Novemberhochs abwarten. Übergeordnet ...

