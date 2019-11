Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Linzer Softwareunternehmens Fabasoft von 23,00 auf 29,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung für die Anteilsscheine des heimischen Konzerns wurde mit "Buy" bestätigt.

Der Warburg-Experte Felix Ellmann schreibt in seiner jüngst veröffentlichten Studie von einem besser als erwarteten Ergebnis im ersten Halbjahr 2019/2020. Vor allem das starke Ergebnis der Tochtergesellschaft Mindbreeze und das gut laufende Geschäft im öffentlichen Sektor haben die Zahlen von Fabasoft gestützt.

Das für das Unternehmen wichtige Geschäft im öffentlichen Sektor hat dem Analysten zufolge vor allem von der Fertigstellung einiger Projekte in Deutschland profitiert. Die Personalauslastung in diesem Segment bleibe laut Ellmann weiterhin hoch. Außerdem sollten durch die Projekte weitere Wartungserlöse in den kommenden Jahren folgen.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert der Experte 0,56 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 sowie 0,60 Euro (2020/21) und 0,71 Euro (2021/22) für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich weiterhin auf jeweils 0,30 Euro pro Anteilsschein für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre.

Die Aktien von Fabasoft tendierten am Montagnachmittag an der Frankfurter Börse unverändert zum Vortag bei 24,40 Euro.

