München/Timi?Yoara (pts022/25.11.2019/13:55) - Das Münchner IT-Unternehmen Retarus baut seinen Standort in Rumänien aus und gründet die retarus (România) s.r.l. In Timi?Yoara betreibt Retarus ein Servicezentrum für internationale Kunden der Retarus Business Integration Services sowie für Entwicklung und Qualitätssicherung. Retarus https://www.retarus.com eröffnet am 1. Dezember offiziell seine neue Niederlassung in Rumänien und trägt damit der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens Rechnung. Nach langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner wechseln elf Mitarbeiter in die neu gegründete retarus (România) s.r.l. "Der Standort in Timi?Yoara ist für uns sehr wichtig, um unseren internationalen Kunden einen schnellen und zuverlässigen Service für unsere EDI-Lösungen zu bieten. Mit dem zusätzlichen Aufbau eines Teams für Entwicklung und Qualitätssicherung am gleichen Standort ist Retarus in Timi?Yoara ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Karrierewege lokal und innerhalb der globalen Retarus Schwestergesellschaften," sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. "Wir sind stolz darauf, dass wir hier äußerst gut ausgebildete, leidenschaftliche und loyale Mitarbeiter gewinnen können und wir sind nach Timi?Yoara gekommen, um auch hier zu wachsen." Die retarus (România) s.r.l. ist die 15. Niederlassung und die zehnte internationale Tochtergesellschaft von Retarus, neben Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Singapur, Australien und den USA. Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Sony und Zeiss. Weitere Informationen: https://www.retarus.com (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Alexander Hüls Tel.: +49 89 5528 1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191125022

