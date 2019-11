NEW YORK (dpa-AFX) - Die Online-Handelsplattform Ebay steht einem Bericht zufolge kurz vor dem Verkauf ihrer Online-Ticketbörse Stubhub. Die Veräußerung von Stubhub an den Schweizer Tickethändler Viagogo für rund 4 Milliarden US-Dollar (3,6 Mrd Euro) könne noch am Montag bekannt gegeben werden, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Spekulationen über einen Verkauf gab es schon länger. Die Ebay-Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um knapp 4 Prozent zu./mis/men

ISIN US2786421030

AXC0176 2019-11-25/14:50