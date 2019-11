Beliebtes Mobile-Game geht Partnerschaft mit Entertainer, Wegbereiter und Ikone Garth Brooks für die Weihnachtszeit ein, einer Zeit voller gute Laune und Werbegeschenke

Heute kündigte Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, in seiner laufenden Zusammenarbeit mit Garth Brooks und dem Flaggschiff-Mobile-Game Words With Friends eine neue Aktivität für die kommenden Feiertage an. Ab heute und bis zum 8. Dezember werden die Spieler im Rahmen dieses zweiwöchigen Events des Country-Musikers, Entertainers und langjährigen Words With Friends-Spielers Garth Brooks mit besonderen Werbegeschenken im Spiel und in der realen Welt belohnt.

Für die Weihnachtszeit veröffentlichen Garth und Words With Friends den ersten gemeinsam gestalteten Fliesenstil mit einer Schallplatte. Er repräsentiert seine rekordbrechende Karriere und die Veröffentlichung seines karriereübergreifenden, umfassenden Box-Sets. Garths Stil für Schallplattenfliesen zeigt sein ikonisches "g"-Logo auf einer klassischen Vinyl-LP. US-Spieler, die mindestens achtzehn Jahre alt sind, können unter zynga.com/WordsWithGarth am oder vor dem 8. Dezember 2019 ihr eigenes Exemplar des gerade erschienenen, gefeierten 7-Disc-Vinyl-Box-Sets The Legacy Collection gewinnen.*

"Es ist eine wirklich großartige Erfahrung, auf Tournee Kontakt mit meinen Fans aufzunehmen," sagt Brooks. "Man lernt so viel über einen Tag im Leben dieser Leute und man sieht, dass man wirklich einiges gemeinsam hat. Musik, Kunst, Spiele sie bringen Menschen zu einem großartigen gemeinsamen Erlebnis zusammen. Words With Friends-Spieler wie ich mit einem coolen Fliesenstil zu beschenken, ist eine großartige Sache es ist eine echte Freude für mich."

"Garth Brooks zu treffen ist der größte Traum eines jeden Fans. Es war außergewöhnlich, mit ihm gemeinsam an Words With Friends zu arbeiten, einem Spiel, das Millionen auf der ganzen Welt vereint hat," sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. "Words With Friends-Spieler lieben Garth, und unsere Plattform hat ihnen die Möglichkeit gegeben, mit einem der größten Vorbilder der Country-Musik in Kontakt zu treten. Die Weihnachtszeit mit ihm zu feiern ist ein Beweis dafür, dass das Spiel, eine Community aufbauen kann."

Garth Brooks wurde gerade zum siebten Mal als Entertainer des Jahres bei den CMA Awards ausgezeichnet, eine besondere Auszeichnung für jeden Künstler. Er ist außerdem der erste Künstler in der Geschichte, der sieben Diamond Awards für die mittlerweile sieben von der RIAA zertifizierten Alben mit jeweils über 10 Millionen verkauften Alben erhielt. Mit über 148 Millionen verkauften Alben ist er nach wie vor der meistverkaufte Solokünstler in der US-amerikanischen Geschichte, der von der RIAA zertifiziert wurde. Er hat jede Auszeichnung erhalten, die die Plattenindustrie vergeben kann. Garth ist Mitglied der International Songwriters Hall of Fame in New York, der Nashville Songwriters Hall of Fame, der Country Music Hall of Fame und seit kurzem der Musicians Hall of Fame. Garth hat gerade die dreieinhalbjährige Garth Brooks World Tour mit Trisha Yearwood beendet. Beginnend mit 11 ausverkauften Shows in der Allstate Arena in Chicago hat die Tour Rekorde gebrochen, die zuvor von den Beatles, den Rolling Stones und sogar Garth Brooks gehalten wurden. 6,3 Millionen Tickets wurden für die Tour verkauft. Damit ist es die größte Nordamerika-Tour der Geschichte und die größte Amerika-Tour der Welt.

Um mehr zu erfahren und um eine Kopie von The Legacy Collection zu gewinnen, besuchen Sie zynga.com/WordsWithGarth. Um das Neueste über diese Kampagne zu erfahren, folgen Sie Words With Friends auf Facebook, Twitter und Instagram, WordsWithGarth

Words With Friends kann im App Store für iPhone und iPad und in Google Play für Android-Geräte heruntergeladen werden.

Über Words With Friends

Das Spiel Words With Friends wurde 2009 online auf den Markt gebracht und nun auf neue Plattformen wie Facebook Messenger ausgeweitet. Mit Words With Friends 2 wurde eine erfolgreiche Fortsetzung herausgebracht. Der Erfolg des Spiels auf dieser zehn Jahre langen Reise wurde durch Spielerverbindungen ermöglicht, die durch ein schnelles und kluges Wortspiel geknüpft wurden, das zu einem Prüfstein im Leben der Fans geworden ist.

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bisher haben mehr als eine Milliarde Menschen Zyngas Franchises gespielt, darunter: CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons! , Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und mobile Geräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Studios in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

*Kein Kauf erforderlich; verbessert die Gewinnchancen nicht. Einwohner der USA über 18 Jahre. 25.11 8.12.2019 PT. Vorbehaltlich der offiziellen Regeln unter zynga.com/WordsWithGarth; Weitere Informationen zu Gewinnchancen, Preisen und Einschränkungen finden Sie hier. Nur gültig, wo gesetzlich zulässig. Sponsor: Zynga.

