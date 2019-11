ERLANGEN (dpa-AFX) - Siemens will laut Insidern die Minderheitenanteile von Iberdrola am Windkraftanlagen-Hersteller Siemens-Gamesa erwerben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, könnte Siemens auf die mit 720 Millionen Euro bewerteten Anteile von 8 Prozent einen Aufschlag zahlen. Der Anteil von Siemens an Siemens Gamesa würde in dem Fall auf rund 67 Prozent steigen. Eine Entscheidung wurde laut den Insidern aber noch nicht getroffen. Ein Siemens-Sprecher wollte die Nachricht nicht kommentieren. Die Aktionäre der Spanier freuten sich indes schon einmal: Der Kurs von Siemens-Gamesa stieg um mehr als 8 Prozent./ssc/mis

ISIN DE0007236101 ES0144580Y14 ES0143416115

AXC0183 2019-11-25/15:06