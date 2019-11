Porr-Aktien (WKN: 850185) zählen heute zu den Top Movern am deutschen Aktienmarkt, allerdings in negativer Hinsicht. So verliert der Bautitel aus Wien auf Xetra um -12,49% auf 18,64 Euro, da er mit schlechten Q3-Zahlen, einer Gewinnwarnung und einer in Aussicht gestellten Dividendensenkung Anleger verschreckt.

Die Porr-Gruppe muss - wie heute bekannt gegeben - bei ihren Gewinnerwartungen für 2019 zurückrudern. Den aktualisierten Schätzungen zufolge wird der 20.000-Mitarbeiter-Konzern unter der Leitung von Karl-Heinz Strauss für 2019 einen Vorsteuergewinn von rund 35 Millionen Euro erzielen.

Zu den Q3-Zahlen: Das Ergebnis vor Steuern für das dritte Quartal liegt mit 14,4 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 24,6 Millionen - und auch der Analystenprognose von Bloomberg in Höhe von 27,7 Millionen Euro. Dazu der Dividendenschock:

Es war einmal ein dividendenstarkes Investment

Durch ihre Dividende in Höhe von 1,10 Euro für das Geschäftsjahr 2018, die im Frühjahr ausgeschüttet wurde, war die ...

